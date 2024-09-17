Конференцию в честь Всемирного дня безопасности пациентов провели в Подмосковье

«Обеспечение безопасности пациента — это не только ответственность отдельного врача, это совместная работа всех участников системы здравоохранения. Вместе мы можем создать среду, где каждый будет чувствовать себя комфортно и будет уверен в результате», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.