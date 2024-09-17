Конференцию в честь Всемирного дня безопасности пациентов провели в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба МОНИКИ им. Владимирского]
В МОНИКИ имени Владимирского прошла научно-практическая конференция, приуроченная ко Всемирному дню безопасности пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В мероприятии приняли участие врачи, средний медицинский персонал, ординаторы второго года и специалисты, проходящие практику на территории МОНИКИ. Они обсудили вопросы, касающиеся безопасности пациентов, применения лекарственных препаратов, медицинских изделий для пациентов и не только.
«Обеспечение безопасности пациента — это не только ответственность отдельного врача, это совместная работа всех участников системы здравоохранения. Вместе мы можем создать среду, где каждый будет чувствовать себя комфортно и будет уверен в результате», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.
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