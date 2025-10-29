Конфеты от природы: гид по выбору между вялеными и сушеными фруктами

На полках магазинов вяленые и сушеные фрукты часто соседствуют, создавая иллюзию одинаковых продуктов, однако разница между ними фундаментальна и начинается с технологии приготовления. Об этом рассказал aif.ru Алексей Кабанов — диетолог-консультант заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание».

Вяление представляет собой медленный семидневный процесс при температуре не выше +15°C, сохраняющий до 40% естественной влаги и создающий мягкие, пластичные плоды с концентрированным вкусом. Сушка же занимает всего 4-5 часов при интенсивном нагреве, удаляя практически всю влагу и производя твердые, иногда ломкие ломтики с увеличенным сроком хранения.

«При сушке фруктов на солнце происходит их ферментация, и витаминов становится даже больше. К примеру, курага значительно превосходит абрикос по набору полезных качеств», — добавляет эксперт.

Питательная ценность обоих вариантов остается высокой, но щадящий температурный режим вяления позволяет сохранить больше витаминов и микроэлементов.

Как отмечают диетологи, некоторые сухофрукты вроде кураги могут превосходить свежие аналоги по отдельным показателям благодаря естественной ферментации на солнце. Практическое применение продуктов также различается: вяленые фрукты готовы к употреблению и идеальны для быстрого перекуса, тогда как сушеные часто требуют предварительного замачивания для восстановления текстуры. Оба типа служат здоровой альтернативой традиционным сладостям, помогая сократить потребление рафинированного сахара без потери гастрономического удовольствия. Однако в этом случае главное не переборщить: в сушеных и вяленых фруктах содержится большое количество сахара.

Ранее сообщалось, что курага с прилавков может навредить здоровью.