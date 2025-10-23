Курага с прилавков может навредить здоровью
Роскачество выявило в кураге неуказанные на упаковке опасные добавки
Фото: [Ярмарка «Ценопад» в Одинцово/Медиасток.рф]
Роскачество опубликовало результаты проверки кураги, продающейся в российских магазинах. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей. Исследование показало, что в части образцов от отечественных и таджикских производителей содержатся консерванты, не указанные на этикетке.
Специалисты протестировали 20 торговых марок и выявили использование сорбиновой кислоты (Е200) и диоксида серы (Е220). Эти вещества применяются для продления срока хранения, но при превышении нормы могут вызывать аллергические реакции и раздражение слизистых.
Эксперт Роскачества Наталья Завьялова уточнила, что подобные добавки особенно опасны для людей с заболеваниями дыхательных путей. Доцент университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров отметил, что систематическое употребление такой продукции может привести к накоплению токсичных соединений в организме.
Потребителям советуют выбирать курагу с прозрачной маркировкой и отдавать предпочтение продукции без консервантов.
