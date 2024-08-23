Конфеты, пирожные, булочки, а также воду отправили из Солнечногорска детям Курской области

Солнечногорское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», депутаты, предприниматели и неравнодушные жители собрали целую партию сладостей для детей из Курской области, размещенных в настоящее время в пунктах временного размещения.

«Мы собрали конфеты, пирожные, булочки, пряники, печенье и 900 бутылок воды. Сейчас все загрузим и повезем в две точки, там по 180 ребят в каждом месте», — рассказала замруководителя Солнечногорского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Наталья Нестерова.

Солнечногорск также присоединился к областной акции «Доброе дело. Нашим школьникам», организованной региональным движением «Волонтеры Подмосковья». В городском парке волонтеры Молодежного центра «Подсолнух» организовали сбор канцелярских товаров для школьников, а также гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье продолжат капитально ремонтировать школы, чтобы построенные ранее учреждения ничем не отличались от современных.