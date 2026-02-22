Конфиденциально и точка: эксперт раскрыла, какую информацию опасно доверять нейросетям

Искусственный интеллект прочно вошел в повседневную жизнь, помогая писать тексты, структурировать отчеты и генерировать идеи. Однако бездумное использование этих инструментов может обернуться не только нелепыми ошибками, но и серьезной утечкой данных. В беседе с RT операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян объяснила, какие задачи можно смело делегировать нейросетям, а какую информацию доверять им категорически нельзя.

По словам эксперта, наиболее эффективен ИИ в тех случаях, где есть четкая структура и понятный образ результата. Например, он отлично справляется с резюмированием встреч, адаптацией текстов под разные аудитории, составлением повесток совещаний или выделением ключевых тезисов из длинных документов. Однако, как подчеркнула Абгарян, полученный результат в любом случае требует проверки и редактуры.

Гораздо сложнее обстоят дела с задачами, требующими глубокой отраслевой экспертизы. Специалист призвала с осторожностью относиться к использованию нейросетей при подготовке юридически значимых документов, стратегическом планировании или принятии решений с высокими рисками. Не место алгоритмам и в эмоционально сложных ситуациях, где нужна человеческая эмпатия.

Но главная опасность кроется в утечке информации. Лусине Абгарян предупреждает: загружать в нейросети можно только обезличенные данные, общие формулировки без привязки к конкретным проектам и открытые материалы. Категорически запрещается делиться персональными данными, конфиденциальной финансовой или стратегической информацией, а также внутренними документами с грифом «Для служебного пользования». Нельзя загружать и данные клиентов, если на это нет соответствующего согласия на обработку.

Чтобы взаимодействие с ИИ было продуктивным, эксперт советует придерживаться простых правил. Важна конкретика вместо абстракции: чем точнее сформулирован запрос, тем лучше результат. Стоит уточнять желаемый формат и объем, а также не бояться отправлять задачу на доработку.

«Попросите сократить текст на 20%, или переписать в определенном стиле, или добавить ссылки на исследования», — заключила собеседница RT, напоминая, что даже самый умный алгоритм остается лишь инструментом в руках человека.

