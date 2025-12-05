Конфискацию автомобилей за первое пьяное вождение предложили ввести в Вологодской области

Законодательное собрание Вологодской области выступило с радикальной инициативой по ужесточению ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Региональные депутаты предлагают ввести конфискацию транспортного средства как меру наказания, причем применять ее с первого нарушения, а не только при повторном, как это происходит сейчас.

В настоящее время лишение автомобиля возможно лишь в рамках уголовного дела при рецидиве в течение года. Авторы законопроекта намерены распространить эту практику и на административные правонарушения, передав окончательное решение о конфискации на усмотрение суда. Как сообщила «Парламентская газета», парламентарии считают, что действующая система наказаний неэффективна и не соответствует высокой общественной опасности пьяной езды.

Помимо конфискации, предлагается дополнительная административная мера. Депутаты хотят запретить повторную регистрацию любых транспортных средств в ГИБДД в течение года после окончания срока наказания тем, кто ранее был судим за вождение в нетрезвом виде.

В пояснительной записке к инициативе авторы подчеркивают, что управление транспортом в состоянии опьянения остается «одним из наиболее опасных правонарушений в сфере дорожного движения», а сложившаяся правоприменительная практика «степени этой опасности не соответствует». Цель поправок — создать более весомый сдерживающий фактор для потенциальных нарушителей.

Ранее сообщалось, что пьяная россиянка без прав убила мужа в страшной аварии на Дальнем Востоке.