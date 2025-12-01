«Семья ехала на море»: пьяная россиянка без прав убила мужа в страшной аварии на Дальнем Востоке

Россиянку обвиняют в нарушении правил дорожного движения — женщина управляла автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения. В результате автокатастрофы погиб ее муж.

Трагедия произошла вечером 5 июля в селе Чехов. Женщина села за руль автомобиля мужа «Тойота Старлет» и с тремя детьми поехала на море. В пути она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Тойота Сиента».

43-летний супруг виновницы аварии погиб на месте. Водитель встречного авто и 10-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сахалинка полностью признала свою вину и выразила раскаяние. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

