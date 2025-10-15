Конфликт с губернатором закончился для чиновника больничной койкой

Бывший глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков был госпитализирован с серьезным заболеванием. Это произошло вскоре после его увольнения. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в СМИ.

По информации СМИ, экс-чиновник доставлен в медицинское учреждение с гипертоническим кризом. В настоящее время он находится в кардиологическом отделении одной из больниц. Ранее Жидков сообщал, что не до конца понимает мотивы губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, принявшего решение о его отставке.

Инцидент, приведший к отставке, произошел 14 октября. Поводом для конфликта стало то, что Федорищев увидел камень с разбитой мемориальной табличкой, посвященной героям Великой Отечественной войны. Губернатор, обнаружив этот объект, потребовал объяснений у подчиненного. Однако Жидков в ответ заявил, что это «просто камень», что и вызвало резкую реакцию Федорищева. Юрий Жидков занимал должность главы Кинельского района с 2020 года.

Ранее губернатор Федорищев пояснил, зачем послал главу Кинельского района в отставку.