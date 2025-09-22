Конфликт соседей из-за деревьев дошел до стрельбы

В Красноярском крае пенсионер, устав от споров с соседями по даче, решил прибегнуть к оружию. Он обстрелял их автомобиль из обреза, но супружеская пара чудом избежала ранений. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

В Красноярском крае предстанет перед судом 66-летний мужчина, обвиняемый в стрельбе по соседям. Конфликт между пенсионером и супружеской парой, владеющей дачным участком по соседству, длился несколько лет. Причиной ссоры стали разногласия из-за забора и деревьев, разделяющих участки.

Следствие установило, что в июне этого года мужчина, вооружившись самодельным обрезом, устроил засаду возле КПП в Железногорске. Он выстрелил дробью по автомобилю соседей, когда те проезжали мимо. В результате стрельбы были повреждены стекла и кузов машины, но супруги не пострадали.

После нападения злоумышленник скрылся и закопал оружие в лесу. Однако его задержали и сейчас он находится под стражей. Мужчине предъявлены обвинения, среди которых умышленное повреждение имущества, незаконное хранение оружия и покушение на убийство двух лиц общеопасным способом. Дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

