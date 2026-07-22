Конфликты есть, но ехать можно: в АТОР объяснили, опасна ли Грузия для российских туристов

Единичные инциденты с российскими туристами в Грузии не делают направление опасным для массового отдыха. Страна сохраняет туристическую привлекательность, а власти заинтересованы в российском рынке. Об этом в разговоре с НСН заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

Он пояснил, что конфликтные ситуации с отдыхающими периодически фиксируются в самых разных странах, включая Таиланд и Египет, и обычно связаны с поведением отдельных лиц. По словам Мурадяна, у части жителей Грузии действительно есть предубеждения в отношении россиян, однако подавляющее большинство путешественников с ними не сталкивается. Государство, в свою очередь, не заинтересовано терять значительный въездной поток из РФ. Цифры подтверждают стабильный интерес. По информации Национальной администрации туризма Грузии, за январь–июнь 2026 года граждане России совершили более 610,8 тысячи поездок в страну. Это на 5,1% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.

Ключевым центром притяжения остается Тбилиси. Летом заметная доля гостей приходится на Батуми. Туристы осваивают и другие регионы с необходимой инфраструктурой. Недельный отдых на двоих с авиаперелетом стартует от ₽100 тысяч, черноморские курорты обойдутся примерно в ₽110–116 тысяч, а размещение в пятизвездочном отеле поднимет бюджет до ₽150–200 тысяч.