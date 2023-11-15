Конгресс решил вместо Украины и Израиля профинансировать США

Отмечается, что из текста документа за авторством новоизбранного спикера палаты представителей Майка Джонсона напрочь вычеркнуты положения о финансовой помощи Израилю и Украине.

«Законопроект включает положения о военном строительстве, пособиях ветеранам, транспорте, жилье и сельском хозяйстве. Кроме того, там говорится о поддержке Управления по санитарному надзору пищевых продуктов и медикаментов, энергетических и водных программ», - приводится в материале новостного агентства.

Как добавляют журналисты, срок на финансирование иных федеральных операций, включая расходы на оборону, истекает 2 февраля 2024 года. Именно там заложены инициативы на выделение средств Украине и Израилю.

После принятия указанного законопроекта Конгрессом, осталось дело за Сенатом. После чего документ поступит на подпись главы Белого дома Джо Байдену. Это произойдет уже в ближайшую пятницу, 17 ноября.