Конгрессвумен предложила снизить зарплату министра обороны США до одного доллара

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с предложением уменьшить зарплату действующего министра обороны Америки до одного доллара. Подробности сообщает РИА Новости .

По мнению политика, Ллойд Остин, занимающий пост министра обороны, не справляется со своими прямыми обязанностями, а потому его зарплата должна составлять один доллар. Ее предложение уже оформлено в виде поправки к проекту военного бюджета Америки.

В своих социальных сетях Грин написала, что Остин поставил под угрозу нацбезопасность страны. Сейчас его годовой доход составляет 220 тысяч долларов.