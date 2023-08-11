Конькобежец Сергей Буянов умер после продолжительной болезни

Такую информацию изданию сообщил президент СКР Николай Гуляев, подтвердив, что Буянов умер. На данный момент причины смерти не раскрываются, известно, что речь идет о продолжительной болезни.

Сергей Буянов был женат на тренере по фигурному катанию Елене Водорезовой, в браке пара была с 1984 года, а спустя три года у них родился сын Иван.