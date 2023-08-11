Конькобежец Сергей Буянов умер после продолжительной болезни
Фото: [©Виктор Толочко/РИА Новости]
Известный советский конькобежец Сергей Буянов скончался. Об этом сообщает РИА Новости вечером пятницы, 11 августа.
Такую информацию изданию сообщил президент СКР Николай Гуляев, подтвердив, что Буянов умер. На данный момент причины смерти не раскрываются, известно, что речь идет о продолжительной болезни.
Сергей Буянов был женат на тренере по фигурному катанию Елене Водорезовой, в браке пара была с 1984 года, а спустя три года у них родился сын Иван.