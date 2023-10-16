Конкурс «Безопасное колесо-2023» завершился в Коломне

В городском округе Коломна завершили тридцатый региональный слет юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2023». Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

В 2023 году в конкурсе приняли участие свыше четырех десятков команд. Ребята продемонстрировали знание ПДД и навыки в вождении велосипедов и других автотранспортных средств, доступных школьникам младшего возраста. Представители Коломны стали лучшими в соревновании под названием «Автогородок» и заняли второе место в фигурном вождении. Отличилась и команда из коломенских Озер, которая также заняла призовое место в одной из номинаций.

Наградили лучших участников в коломенском Дворце культуры. Для ребят выступил певец и блогер Влад Кобяков, а с приветственным словом к ним обратились глава городского округа Коломна Александр Гречищев и заместитель начальника управления регионального ГАИ Владимир Севастьянов.

Напомним, что конкурс «Безопасное колесо-2023» проводится среди школьников в возрасте от 10 до 12 лет. Соревнование призвано популяризировать культуру безопасного поведения на дорогах и научить подрастающее поколение быть полноправными участниками дорожного движения.