Конкурс детского рисунка «Мы за здоровый образ жизни» состоялся в подмосковном Щелково

Девять победителей и шесть призеров определили на конкурсе детского рисунка «Мы за здоровый образ жизни!», который проходил в городском округе Щелково. Отмечается, что всего в конкурсе приняли участие почти двести сорок учащихся образовательных организаций и Щелковского колледжа ы возрасте от семи до семнадцати лет.

«Ежегодно в сентябре в Подмосковье проходит антинаркотический месячник, направленный на профилактику наркомании среди несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни. Стало хорошей традицией в нашем городском округе — это проведение конкурса детского рисунка на тему: „Мы за здоровый образ жизни!“, — отметил замглавы администрации по территориальной безопасности Виктор Семин.

Оценивались работы компетентным жюри в следующих номинациях: оригинальная идея, креативность и творческий подход. Главная цель конкурса — развить у подрастающего поколения творческие способности, сформировать у них ответственное отношение к собственному здоровью и замотивировать вести здоровый образ жизни.

«Больше всего меня радует, глядя на эти рисунки, что с детьми вместе рисовали родители, не занимались своими делами, а участвовали в воспитании и формировании мировоззрения ребенка. Наверное, это самое главное», — сказала старший помощник Щелковского городского прокурора Анна Полякова.

Победители конкурса будут награждены дипломами главы городского округа и ценными подарками, авторы наиболее интересных работ — поощрены грамотами за активное участие.

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