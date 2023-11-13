Конкурс детского творчества «Елка Чука и Гека» стартовал в Клину

Клин – родина и место проведения многих фестивалей и конкурсов. В преддверие Нового года в округе начинается один из самых волшебных и любимых состязаний «Елка Чука и Гека» — 2023.

Поучаствовать и создать новогоднее дерево и любую другую поделку собственными руками могут ребята от 5 до 14 лет. Причем сотворить поделку можно как самостоятельно, так и вместе с родителями или коллективами кружков, садов, школ.

Свои работы участники могут присылать или приносить с 10 ноября до 20 декабря в Центральную детскую библиотеку имени Гайдара на улице Ленина, 20. Для ребят предусмотрено пять номинаций: игрушечная фабрика Чука и Гека, новогодняя ретро-игрушка, мой любимый литературный герой, елочная гирлянда и символ года-2024.

Работы посвящаются именно героям произведений Аркадия Гайдара, потому что именно в Клину один из главных детских писателей создал такие знаменитые свои произведения как «Тимур и его Команда», «Чук и Гек», «Военная тайна», «Голубая чашка». В округе есть дом-музей Гайдара.

А детская библиотека, носящая имя писателя, традиционно в канун Нового года проводит детские конкурсы, направленные на популяризацию творчества Аркадия Гайдара.