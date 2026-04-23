Конкурс лучших практик трудоустройства молодежи пройдет в России
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях реализации пункта 27 Плана мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р, и национального проекта «Кадры», сообщает о проведении в 2026 году Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи.
Целью Конкурса является выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи.
Подача заявок осуществляется до 31 августа 2026 года на сайте Минтруда России в разделе «Мероприятия».
В Конкурсе могут принять участие организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории Российской Федерации: федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные корпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие организации.
