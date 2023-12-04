Конкурс на самую нарядную елку во дворах стартовал в Подмосковье
Фото: [ГУСТ МО]
Главное управление содержания территорий запустило конкурс на самую нарядную новогоднюю елку в дворах Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.
Как рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова, подать заявку на конкурс можно до 18 декабря. В конце месяца в соцсетях ведомства будет запущено единое для всех участников голосование, которое и определит победителей.
«Самое время достать игрушки, гирлянды и мишуру. Отличная возможность сплотиться всем двором — наряжайте новогодних красавиц вместе с соседями и делитесь фотографиями, а также небольшим рассказом, почему именно ваша елка должна победить», — указала Светлана Аипова.
Она отметила, что у конкурса есть несколько условий: елка обязательно должна находиться на придомовой территории, фотографии должны быть четкими и с разных ракурсов. Заявки принимаются по электронному адресу gust_info@mosreg.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил максимально подготовить все зоны отдыха в регионе к новогодним каникулам.