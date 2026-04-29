Конкурс «Начни свой бизнес» в Павловском Посаде: названы победители 2026 года

В подмосковном Павлово‑Посадском округе состоялся финал конкурса бизнес‑идей «Начни свой бизнес», собравший талантливых школьников и студентов региона. В мероприятии принял участие первый заместитель главы округа Сергей Балашов, он вошел в состав представительного жюри.

На конкурс были представлены разнообразные проекты, а в финал после отбора на базе Восточной торгово‑промышленной палаты вышли 14 ярких инициатив от учащихся 7–11 классов и студентов. По итогам состязаний определились победители.

Первое место занял проект «Игробокс», авторами которого стали Валерия Пермякова и Дмитрий Шигалев из МОУ СОШ № 10. Второе место разделили два проекта с одинаковым количеством баллов: разработка дизайна автоматического киоска по продаже корма для уток в городском парке Меленки (автор — Диана Дружинина, МОУ СОШ № 10) и разработка и продвижение мобильного приложения для запоминания формул по физике (автор — Артем Керинцов, МОУ СОШ № 14).

Сергей Балашов отметил высокий уровень подготовки участников и подчеркнул значимость подобных инициатив для развития округа. Он поблагодарил членов жюри, организаторов и финалистов за вклад в проведение мероприятия, а также выразил признательность Восточной торгово‑промышленной палате за поддержку и предоставление площадки для полуфинала и финала конкурса.