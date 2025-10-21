Конкурс профессионального мастерства среди осужденных прошел в ИК-5 в Можайске

Конкурс профессионального мастерства среди осужденных, которые обучаются по профессии «швея», провели в исправительной колонии №5 ГУФСИН России по Московской области в Можайске.

За победу в конкурсе боролись десять человек. В рамках первого этапа участникам нужно было продемонстрировать знание теории и техники безопасности. В ходе второго этапа требовалось выполнить производственное задание.

Результаты работы оценивали члены жюри, в состав которого вошли сотрудники образовательного учреждения. Оценивали техническое выполнение работ, оформление, дизайн, сложность обработки, оригинальность. По результатам конкурса призерам вручили грамоты.

