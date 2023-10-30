Конкурс профмастерства: в Коломне определят лучшего водителя трамвая

В городском округе Коломна пройдёт Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Состязания проведет Минтранс России в рамках реализации президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Конкурсные испытания пройдут с 1 по 3 ноября. Водителям трамвая предстоит проверить свои теоретические знания и продемонстрировать навыки на этапах «Вождение трамвая» и «Комфортное вождение».

«Подготовка к проведению конкурса почти завершена. Уже готова дистанция для конкурсантов: от Мемориального парка до станции Коломна. Также мы выделили шесть вагонов для проведения практической части экзамена», — рассказал руководитель МУП «Коломенский трамвай» Руслан Мосолов.

Коломну будут представлять Ольга Козяковская и Александр Пехов. Призовой фонд конкурса составит 500 тысяч рублей.

Отмечается, что на время проведения практической части экзамена, 1 ноября с 8:00 до окончания конкурса, ограничат движение трамваев от Музея боевой славы до улицы Левшина.

Для удобства пассажиров выделят специальный автобус, который будет курсировать 1 ноября по маршруту «Жд станция Коломна — автобусная станция Старая Коломна» также до окончания конкурса.

Напомним, на сегодняшний день Коломна — единственный город в Московской области, где сохранилось трамвайное движение. В будни трамваи перевозят до 65 тысяч человек. Общая протяженность коломенских трамвайных линий составляет почти 44 км.