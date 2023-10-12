Конкурс среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо – 2023» прошел в Коломне

В подмосковной Коломне прошел региональный этап 30-го Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2023» для отрядов юных инспекторов дорожного движения. В муниципалитете соревнование провели впервые, рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Для участия в конкурсе в Коломну приехали ребята в возрасте от 10 до 12 лет из разных городских округов Московской области. В рамках мероприятия они отработали знание правил дорожного движения на практике: как водители велосипедов или самокатов.

Как отметил во вступительной речи глава Городского округа Коломна Александр Гречищев, конкурс призван усилить безопасность на дорогах. Это направление, на котором губернатор Подмосковья Андрей Воробьев делает особый акцент.

Еще одним гостем конкурса стал заместитель руководителя регионального ГАИ полковник Владимир Игнатов. Он заметил, что юбилейный раз проведения конкурса совпал с 50-летием с начала работы отрядов юных инспекторов движения.

Конкурс «Безопасное колесо» призван воспитывать добропорядочных участников дорожного движения с малых лет, а также формировать культуру безопасности на дорогах, в том числе и среди несовершеннолетних.