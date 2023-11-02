Конкурс среди водителей трамваев стартовал в Подмосковье

В подмосковной Коломне состоялось открытие Всероссийского конкурса на звание «Лучший водитель трамвая», который проводится при поддержке Министерства транспорта РФ в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

Участниками конкурса стали более трех десятков представителей профессии из разных городов России, в том числе и из Мариуполя. Открыли соревнования приветственной речью заместитель министра транспорта Подмосковья Виктория Калинина, глава муниципалитета Александр Гречищев и гендиректор «Агентства автомобильного транспорта» Сергей Карпов.

Претенденты на победу в профессиональном состязании должны будут продемонстрировать как знание теории, так и навыки вождения. От подмосковной Коломны в соревнованиях также принимают участие два водителя, которым представители муниципальной администрации пожелали удачи.