Конкурс творческих работ «Дети против коррупции» запустили в Подмосковье

В Подмосковье запустили конкурс «Дети против коррупции», который приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией. Об этом сообщило областное Главное управление региональной безопасности.

В ведомстве уточнили, что в нем могут принять участие учеников техникумов, колледжей, училищ. Они смогут сделать работы по нескольким направлениям — «Подмосковье против коррупции», «Наше будущее без коррупции», «Слышим, видим, не молчим!» и не только. Победители получат дипломы и ценные подарки. Лучшие работы разместят в виде наружной антикоррупционной рекламы на баннерах и рекламных щитах региона, а также в качестве наружного брендирования пассажирского транспорта. Подробности здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.