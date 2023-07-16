Конор Макгрегор готов тренировать Маска и Цукерберга перед их боем

Макгрегор считает это событие интересным и задается вопросом, пойдут ли предприниматели до конца и состоится ли их бой. Он также заявил о своей готовности «поработать» с обоими и тренировать их. Макгрегор признался, что буквально взволнован тем, каким ходом идет вся эта ситуация.

Недавно стало известно, что Цукерберг нанял двух чемпионов UFC для тренировок перед грядущим боем.

Последним участием для чемпионата для ирландца стал бой с американцем Дастином Порье, который завершился за 1 раунд, после перелома ноги Макгрегора.

В прошлом году сообщалось, что Макгрегор сможет выйти на ринг снова не раньше, чем через полгода. Спортсмен должен пройти тестирование на допинг и предоставить 2 отрицательных теста.