Консенсус достигнут, рисков нет: почему в ближайшие 20 лет пенсионный возраст не поднимут

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что рисков очередного повышения пенсионного возраста в России в ближайшие полтора-два десятилетия нет. Ее слова приводит сайт радиостанции « Говорит Москва ».

По мнению парламентария, весомые предпосылки для более позднего выхода на пенсию в настоящее время отсутствуют. Нынешние параметры реформы, согласно которым к 2030 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60, она назвала сбалансированными.

«Не всем нравится, но это тот консенсус, которого достигло общество», — констатировала она.

Бессараб добавила, что менять эти параметры в долгосрочной перспективе власти не собираются, в этом нет необходимости.