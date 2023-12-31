Константин Михальков назвал обстрел Белгорода большим горем для всей нашей страны

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что обстрел мирного населения Белгорода является ни чем иным, как подлым актом агрессии киевского режима.

«Погибли минимум 15 человек, включая двоих детей, еще 108 пострадали, среди них 15 детей. Большое горе для всей нашей страны… Скорейшего выздоровления пострадавшим и искренние соболезнования семьям погибших», — написал в своих социальных сетях руководитель муниципалитета.

Он также посоветовал всем тем, что еще задается вопросом: «А зачем надо было начинать СВО?» пересмотреть сводки новостей из Белгорода.