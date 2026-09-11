Смыв воды в унитазе способен поднимать в воздух мелкие аэрозольные частицы, которые могут достигать зоны дыхания человека. Ученые из Университета Флиндерс рекомендуют закрывать крышку перед смывом, однако полностью остановить распространение частиц это не всегда позволяет, сообщает Daily Mail.

Исследование показало, что даже при закрытой крышке аэрозоли могут выходить через зазор между ней и чашей унитаза. При этом такая мера заметно сокращает количество частиц и потенциально загрязненных микроорганизмов, попадающих в воздух.

Другая работа показала, что при открытой крышке оседание аэрозольных частиц на поверхностях было более чем вдвое выше, чем при закрытой. Поэтому исследователи считают закрытие крышки перед смывом одним из простых способов уменьшить распространение частиц в ванной.