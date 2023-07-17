Как сообщает KP.RU , ночью с 16 по 17 июля террористический режим нанес удары по автомобильной части Крымского моста. При этом в Киеве прекрасно знали о том, что он является гражданским объектом.

Владимир Константинов, глава крымского парламента, отметил, что Киев прекрасно знал о гражданском статусе такого объекта, как Крымский мост, и все равно решил его атаковать. Он уверен, что это является еще одним преступлением, совершенным киевским режимом, который ведет террористическую политику.

Часть моста, по которой движутся автомобили, стала мишенью для этой атаки. Константинов подчеркнул, что они не собираются останавливаться в будущем. Глава парламента также уверен – за каждое совершенное ими нападение непременно последует возмездие.

Теперь, чтобы предотвратить возможные повторные атаки киевского террористического режима, необходимо принять меры и лишить их физической возможности продолжать атаковать гражданскую инфраструктуру.