Конструктор из Серпухова удостоен награды Президента России

Для вручения правительственной награды в научное учреждение прибыла заместитель главы администрации Серпухова Татьяна Орлова. Она отметила, что Сергей Смуров является опытным разработчиком техники, укрепляющей обороноспособность России. Почетный работник науки и техники РФ ранее признавался победителем всероссийского конкурса «Менеджер года», пользуется огромным авторитетом в коллективе и научных кругах.

Татьяна Орлова также поздравила коллег Смурова за образцовый труд и активное участие в форуме «Армия 2023». Группе работников института вручены Благодарственные письма главы городского округа Сергея Никитенко. Сам же руководитель муниципалитета на своей страничке в социальной сети тепло поздравил сотрудников Института инженерной физики с высокими достижениями и пожелал дальнейшего развития научного потенциала.