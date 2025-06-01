Конструкторы и электронные книги на батарейках признали самыми опасными для детей

Специалист по неврологии из лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в интервью RT отметила, что некоторые распространенные детские игрушки могут представлять угрозу для здоровья и жизни малышей.

По мнению специалиста, конструкторы из магнитных шариков, электронные игрушки и книги на батарейках представляют серьёзную угрозу для детей.

Она утверждает, что если проглотить магнитные шарики, они могут соединиться в кишечнике, что приведёт к его прободению, некрозу тканей и непроходимости ищи в желудке.

Эксперт обратила внимание на то, что батарейки, особенно литиевые, при попадании в организм могут привести к ожогам и кровотечениям. В подобных ситуациях необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Демьяновская подчеркнула, что зимние развлечения, такие как катание на тюбингах и санках, также могут быть опасны. Если не соблюдать меры предосторожности, они могут привести к травмированию несовершеннолетних.

Специалист также обратила внимание на потенциальные опасности, связанные с применением игрушечного оружия, таких как рогатки и дротики.

«Игрушки из дешевых материалов могут содержать токсичные вещества — фталаты, свинец, кадмий, ртуть. Вместе с этим даже мягкие игрушки при накоплении пыли способны вызывать аллергию», — уточнила Демьяновская.

Специалист подчеркнула важность отсутствия мелких деталей и резких химических запахов. Она посоветовала родителям выбирать игрушки, соответствующие возрасту ребёнка и изготовленные из материалов, что не представляют опасность для детишек.