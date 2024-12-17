Консультант Валинуров назвал способы подработки жителей РФ на Новый год

Значительная часть жителей РФ предпочитают проводить новогодние праздники и январские каникулы вдали от рабочих забот и переживаний. Тем не менее ряд из них вместо отдыха отправляются на поиски подработок. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, найти источник дополнительного заработка на новогодних праздниках просто. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что традиционно в эти дни наблюдается спрос на Дедов Морозов. Также огромный спрос в новогодние праздники ожидается на курьеров, поэтому тем, кто хочет устроиться курьером на период длинных январских выходных, необходимо поискать подходящие предложения от работодателей., поскольку не все они готовы принимать на временную занятость.

По мнению эксперта, жители нашей страны, занимающиеся бизнесом в сфере услуг, в новогодний период также могут открыть продажи абонементов и подарочных сертификатов, что даст возможность получить деньги за следующий год уже сейчас.

Ранее в Госдуме объяснили россиянам, как будет оплачиваться работа в новогодние праздники.