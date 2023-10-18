Консультант Валинуров считает, что на корпоративах в России стали употреблять меньше алкогольных напитков

Корпоративы уже давно стали своего рода традицией для многих организаций. По словам карьерного консультанта Ильгиза Валинурова, подобные мероприятия способствуют дополнительной мотивации сотрудников и социализации в рабочем коллективе. При этом в последнее время характер самих корпоративов изменился. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что ранее они больше считались банкетами или фуршетами, однако сегодня они превратились в отчетное мероприятие, где подводятся итоги года и составляются планы на следующий год.

По мнению эксперта, хотя в корпоративах ничего вредного нет, в идеале компании должны проводить корпоративные мероприятия.