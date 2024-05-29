Контейнер с товарами МСП Подмосковья отправили в Объединенные Арабские Эмираты

Московская область организовала отправку сборного груза с товарами региональных производителей в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Это уже третий контейнер с товарами подмосковных производителей, отправленный регионом на экспорт в рамках сервиса „Контейнер для МСП“. Суммарно предприятиями отправлено 8 паллет, включая 14 новых товарных позиций. Ориентировочная стоимость отгрузки составляет 20 тысяч долларов», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что компании не первый раз пользуются сервисом «Контейнер для МСП». Ранее контейнер с товарами пяти подмосковных экспортеров, включая ООО «Соломон-Трейд» и ООО «Деловое партнерство», также был направлен в ОАЭ. Затем их продукция была размещена на полках местных супермаркетов в рамках сервиса «Листинг в зарубежных торговых сетях».