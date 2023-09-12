Контейнерную площадку обустроили в люберецком поселке Малаховка

Глава Люберец принял участие в регулярном оперативном совещании с членами правительства Московской области и главами подмосковных муниципалитетов, которое провел Андрей Воробьев. Одной из тем совещания стала разработка системы и поиск новых решений для благоустройства контейнерных площадок.

Как доложил глава городского округа Люберцы Владимир Волков, после мониторинга территория в поселке Малаховка вошла в список из ста проблемных контейнерных площадок региона. Для решения проблемы территорию площадки расширят и благоустроят. В том числе и установят специальный бункер для крупногабаритных отходов, которые будут вывозить не менее двух раз в неделю, особенно подчеркнул глава муниципалитета.