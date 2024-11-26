Контейнерные площадки в Ленинском округе модернизировали по просьбам жителей

В пресс-службе главы округа Станислава Каторова сообщили о завершении работ по обновлению 33 контейнерных площадок. Местные жители уже давно просили провести там ремонт. Так, на объектах перенесли пункты сбора твердых коммунальных отходов и добавили новые контейнеры.

Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства охватывает не только установку новых котельных и замену старых сетей, но и благоустройство пешеходных дорожек, а также дворовых территорий.

Не менее важной частью этих мероприятий является обновление контейнерных площадок. Проведение данного типа работ требует значительных финансовых и временных затрат, поскольку необходимо привести пункты сбора твердых коммунальных отходов к современным стандартам.

Согласно информации, полученной от замглавы округа Татьяны Каляминой, запланированные работы выполнены на 100% в соответствии с программой модернизации Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Из 33 обновленных площадок 26 получили специальные места для установки бункеров, предназначенных для крупногабаритных отходов. На остальных адресах были проведены работы по улучшению конструкций, расширению площадок и добавлению дополнительных контейнеров.

Работы проводились по адресам: проспект Ленинского Комсомола (дома № 46 и № 13), улица Радужная (дом № 13), улица Школьная (дом № 75), на Жуковском проезде (возле дома № 14), а также в деревнях Петрушино, Большое Саврасово и т.д.

В первом полугодии предстоящего года планируется модернизировать еще 25 контейнерных площадок в округе. Эти меры, реализуемые в рамках государственной региональной программы, помогут сократить риски образования свалок на пунктах накопления твердых коммунальных отходов в регионе, обеспечивая более комфортные условия для жителей.