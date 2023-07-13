Контейнеры для сбора одежды устанавливают в торговых сетях в Подмосковье

Специальные контейнеры, куда жители могут сдать одежду для нуждающихся или переработки, устанавливают в торговых сетях в Подмосковье, сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Мы видим, что растет количество людей, которые ответственно относятся к экологии и предпочитают сдавать вещи для переработки. Среди торговых сетей есть тенденция — устанавливать специальные контейнеры для одежды в магазинах. Это очень удобно для покупателей: по пути за покупками, сдать ненужные вещи в контейнер», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Например, в подмосковных магазинах торговой сети METRО появились контейнеры по сбору одежды, куда можно принести обувь или вещи в хорошем состоянии. Их передадут для повторного использования или направят на переработку, если вещь с дефектом. Ненужную одежду можно принести и в магазины торговой сети «Дикси», добавили в ведомстве.