Континента больше нет: циклон Нарелл превратил Австралию в марсианский пейзаж
The New Daily: циклон в Австралии окрасил небо и реки в кровавый цвет
Тропический циклон «Нарелл», обрушившийся на западную часть Австралии, вызвал необычное природное явление: небо и реки в регионе приобрели насыщенный красный оттенок. Об этом 28 марта сообщило издание The New Daily, передают Известия.
Как поясняют специалисты, столь необычный цвет стал результатом химической реакции. Штормовой фронт прошел через засушливые полупустынные районы, почва которых богата оксидами железа. Мощные порывы ветра подняли верхний защитный слой земли, а дождевые потоки смыли его в реки и другие водоемы.
Циклон вышел на побережье в районе Корал-Бей, имея третью категорию мощности, после чего сместился к городу Карнарвон, вызвав там масштабную пыльную бурю. Наибольший удар стихии пришелся на курортный Эксмут, где скорость ветра превысила 250 километров в час.
Стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре: повреждены жилые дома, сорваны кровли, выбиты оконные конструкции, зафиксированы перебои с электричеством и подтопления. В одном из эвакуационных центров, где укрывались около 40 человек, ураган снес часть крыши. Из-за опасных погодных условий эвакуация людей оказалась невозможной, и они вынуждены были пережидать шторм внутри поврежденного здания. Также сообщается о разрушении автозаправочной станции. В экстренных службах предупреждают, что окончательный масштаб ущерба может оказаться значительным.