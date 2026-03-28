Континента больше нет: циклон Нарелл превратил Австралию в марсианский пейзаж

Тропический циклон «Нарелл», обрушившийся на западную часть Австралии, вызвал необычное природное явление: небо и реки в регионе приобрели насыщенный красный оттенок. Об этом 28 марта сообщило издание The New Daily, передают Известия .

Как поясняют специалисты, столь необычный цвет стал результатом химической реакции. Штормовой фронт прошел через засушливые полупустынные районы, почва которых богата оксидами железа. Мощные порывы ветра подняли верхний защитный слой земли, а дождевые потоки смыли его в реки и другие водоемы.

Циклон вышел на побережье в районе Корал-Бей, имея третью категорию мощности, после чего сместился к городу Карнарвон, вызвав там масштабную пыльную бурю. Наибольший удар стихии пришелся на курортный Эксмут, где скорость ветра превысила 250 километров в час.

Стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре: повреждены жилые дома, сорваны кровли, выбиты оконные конструкции, зафиксированы перебои с электричеством и подтопления. В одном из эвакуационных центров, где укрывались около 40 человек, ураган снес часть крыши. Из-за опасных погодных условий эвакуация людей оказалась невозможной, и они вынуждены были пережидать шторм внутри поврежденного здания. Также сообщается о разрушении автозаправочной станции. В экстренных службах предупреждают, что окончательный масштаб ущерба может оказаться значительным.