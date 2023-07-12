Контрактники рассказали о том, что их побудило идти на службу

Как пишет сайт aif.ru , недавно из единого московского пункта отбора на военную службу была отправлена еще одна группа войск по контракту. Ступившие на этот путь добровольцы поделились с журналистами, что их мотивировало.

Как заявил один из контрактников, он посчитал, что принесет пользу, если будет находиться на военной службе. Тем более, нынешняя ситуация требовала подобного шага. Также мужчина признался, что там уже находятся его знакомые, друзья и родственники.

Другой контрактник сообщил, что он хотел пойти добровольцем еще год назад, но не мог по некоторым обстоятельствам. К тому же, у него за плечами достаточно большой боевой опыт.

Ранее стало известно, что будущие служащие по контракту заявили о своем желании добровольно отправиться в зону специальной военной операции.