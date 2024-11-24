Контрактников, имевших иностранное гражданство, обеспечат жильем

Нуждающимся в предоставлении жилья будут признавать военных, которые служили по контракту более 20 лет, даже если часть этого периода имели иностранное гражданство.

Также жильем будут обеспечивать бывших иностранных граждан, которые завершили службу по контракту в связи с достижением предельного возраста пребывания в войсках.

Если военнослужащие в определенный период службы являлись военнослужащими другого государства, то общая продолжительность военной службы будет считаться, как два дня службы за один.

Ранее сообщалось о том, что Совфед одобрил закон о списании долгов по кредитам для участников СВО.