ГУСТ Подмосковья начнет использовать нагрудные камеры для прозрачности инспекций

ГУСТ Подмосковья начнет использовать дополнительный метод контроля за ходом инспекции с помощью нагрудных видеорегистраторов, вскоре его протестируют в пилотном формате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы закупили для тестирования пять камер, которые будут крепиться на нагрудный карман инспекторов», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, это решение было связано с несколькими причинами. Так, это позволит инспекторам не упустить из вида все замечания, доказать правоту сотрудников ведомства в спорных моментах и обеспечить безопасность команды.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.