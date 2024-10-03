Контрольные испытания Всероссийского проекта «Выходи решать» стартовали в Павловском Посаде

Мероприятие организовали для тех учащихся школ муниципалитета, кто преуспевает в изучении астрономии, физики, биологии, математики и информатики. Во время приветственного слова директора школы отметил важность для современного человека научных знаний и образования. В видео-послании к учащимся обратился российский космонавт-испытатель Антон Шкаплеров. Помощница из космоса Алиса проинформировала ребят, что такое физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Она рассказала, как участие отразится на жизни юных горожан муниципалитета, а после ответила на все возникшие вопросы.

Контрольные испытания проходят по всей территории России в онлайн-режиме. Они завершатся 5 октября. На очной площадке, созданной в Павлово-Посадском городском округе, задания выполнили ученики из МОУ СОШ 18, МОУ СОШ 11, Гимназии, Рахмановской СОШ, а также Лицей 1 и Лицей 2.