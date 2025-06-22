Конца и края нет: гигантская толпа ночного забега в Москве попала на видео

В центре Москвы этой ночью проходит грандиозное спортивное мероприятие — забег, в котором, по информации городских властей, ожидается участие около 20 тысяч человек. В социальных сетях появляются видео с набережных Москвы-реки рядом с Кремлем, на которых можно увидеть большое количество участников забега.

На видео, снятом с высоты, можно заметить, что многотысячная гигантская масса бегунов растянулась на несколько километров.

Напомнимм, что в связи с проведением Ночного забега в ночь с 21 на 22 июня несколько набережных в Москве будут недоступны для проезда автомобилей. С 00:01 субботы, 21 июня, и до окончания мероприятия парковка на всех участках будет запрещена.

На сайте мэра и правительства Москвы автовладельцам рекомендовали заранее продумывать маршрут и искать подробную информацию на официальном сайте Центра организации дорожного движения.