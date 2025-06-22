Конца и края нет: гигантская толпа ночного забега в Москве попала на видео
Гигантская толпа ночного забега в центре Москвы попала на видео
Фото: [Медиасток.рф]
В центре Москвы этой ночью проходит грандиозное спортивное мероприятие — забег, в котором, по информации городских властей, ожидается участие около 20 тысяч человек. В социальных сетях появляются видео с набережных Москвы-реки рядом с Кремлем, на которых можно увидеть большое количество участников забега.
На видео, снятом с высоты, можно заметить, что многотысячная гигантская масса бегунов растянулась на несколько километров.
Напомнимм, что в связи с проведением Ночного забега в ночь с 21 на 22 июня несколько набережных в Москве будут недоступны для проезда автомобилей. С 00:01 субботы, 21 июня, и до окончания мероприятия парковка на всех участках будет запрещена.
На сайте мэра и правительства Москвы автовладельцам рекомендовали заранее продумывать маршрут и искать подробную информацию на официальном сайте Центра организации дорожного движения.