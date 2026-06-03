Концерн «Калашников» впервые представил легкий бронеавтомобиль «Комбат Б» на ПМЭФ-2026

На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) состоялась официальная премьера легкого бронированного автомобиля «Комбат Б», созданного Концерном «Калашников». Новая универсальная платформа разработана с акцентом на экстремальную мобильность — машина полностью адаптирована для транспортировки на внешней подвеске вертолетов и внутри грузовых отсеков большинства военно-транспортных самолетов РФ, пишет Южный автомобиль.

В Санкт-Петербурге в рамках первого дня работы ПМЭФ-2026 (форум проходит с 3 по 6 июня под главным слоганом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему») Концерн «Калашников» впервые публично продемонстрировал свою новейшую разработку.

Бронеавтомобиль «Комбат Б» позиционируется разработчиками как многоцелевая легкая колесная платформа. Она предназначена для оперативной перевозки личного состава и военных грузов в условиях повышенной опасности. Основная ставка при проектировании была сделана на обеспечение максимальной защищенности экипажа без потери маневренности, а также на возможность быстрой переброски техники в труднодоступные зоны.

Авиационная мобильность и логистическая универсальность

Главным техническим преимуществом «Комбата Б» является его полная интеграция в существующую систему военно-транспортной авиации и воздушно-космических сил. Машина способна доставляться к месту выполнения специальных задач двумя путями:

Вертолетная авиация: Габариты и весовые характеристики броневика позволяют перевозить его как внутри грузовых кабин, так и на внешней тросовой подвеске транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ и тяжелых ударных платформ Ми-25.

Самолетный парк: Бронемашина полностью совместима с грузовыми отсеками широкой линейки военно-транспортных самолетов — от легких и средних Ан-26 и Ан-12 до тяжелых стратегических Ил-76 и сверхтяжелых Ан-124 «Руслан».

Такой уровень логистической универсальности позволяет оперативно десантировать «Комбат Б» в составе передовых десантных подразделений или осуществлять быструю доставку посадочным способом на неподготовленные грунтовые аэродромы, что существенно расширяет тактический потенциал спецподразделений.