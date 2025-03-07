Концерт группы морской пехоты «Черные береты» прошел в Пушкино

Патриотическое мероприятие посвятили Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. В зале собралось большое количество зрителей разных возрастов. Представители группы морской пехоты «Черные береты» проникновенно исполняли песни о службе и Родине, о дружбе и любви. На сцене они появились в форме, что придавало мероприятию особенной значимости. Композиции исполняли под аккомпанемент различных музыкальных инструментов, в том числе гитары и гармони.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

Организацией мероприятия занималось Региональное отделение ОГО «Ассамблея народов России» Московской области при поддержке администрации Городского округа Пушкинский.

Напомним, 2025 год по указу президента РФ назначен Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. В округе состоится ряд памятных мероприятий, цель которых — прославить подвиг соотечественников в годы Великой Отечественной войны и почтить память павших на поле боя.