Концерт Канье Уэста отменили, а деньги не отдают: ведомство предупредило Say Agency после жалобы зрителя

Роспотребнадзор объявил предостережение компании Say Agency, которая организовывала концерт рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Причиной стали жалобы поклонников, которые не смогли вернуть деньги за билеты. Об этом сообщает РБК .

В документе указано: «Статус: Предостережение объявлено». Согласно жалобе, один из россиян купил билет на выступление 10 октября. После того как администрация «Газпром Арены» сообщила об отмене мероприятия, мужчина захотел вернуть средства. Однако организаторы отказали, объяснив, что билет был приобретен по акции и считается невозвратным. Ведомство усмотрело в таких действиях нарушения прав потребителей.