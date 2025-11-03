Концерт ко Дню народного единства в Подольске собрал более 400 зрителей

В Подольске, в рамках подготовки к Дню народного единства, состоялся концерт под названием «Мы вместе сильны! Мы вместе едины!». На мероприятии, прошедшем во Дворце молодежи, собралось более 400 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Депутат местного Совета Андрей Филимонов произнес поздравительную речь и подчеркнул, что этот день является символом единства народа и его исторической мудрости.

Танцевальные коллективы, такие как «Экситон», «Energy M» и «Спорт Данс», создали запоминающуюся атмосферу, исполнив патриотические номера. Душевные песни в исполнении вокального дуэта «Кстати» и ансамбля «Русское Раздолье» также вызвали восторг у зрителей. Среди выступающих была и танцевальная студия «Юлион», под руководством Юлии Журавлевой и Анастасии Борисовец, существующая на протяжении 10 лет. Участники исполнили народные песни, такие как «Сенюшка» и «По воду», а также современные эстрадные и патриотические композиции, включая «Россиянка Я» и зажигательную пляску «Эх, девчата!».

В числе почетных гостей концерта присутствовали местные жители и военнослужащие архива Министерства обороны Российской Федерации. Такое мероприятие стало настоящим праздником единства и культуры, объединив множество людей в этот важный день.

