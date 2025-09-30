Концерт ко Дню воссоединения новых регионов с Россией прошел в подземном паркинге

Праздничное мероприятие состоялось в необычном месте Донецка. Подземная автомобильная парковка временно превратилась в концертную площадку. Об этом сообщило РИА Новости в телеграм-канале.

Организацией события занимались активисты «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР. Разнообразная развлекательная программа включала в себя не только музыкальные номера, но и культурно-образовательную часть. На сцене выступили как известные российские исполнители, так и местные творческие коллективы. Среди участников были рэп-исполнитель Рем Дигга, донецкий автор Илья Дослов, музыкальная группа «Между нами», певец Томас Микиани и вокальная сборная республиканского университета «ДонНАСА».

Параллельно с концертом гости могли ознакомиться с тематической экспозицией. В праздничную программу также вошли показ документальных кинолент и демонстрация архивных фотоматериалов. Нестандартный выбор локации для празднования вызвал интерес у жителей города.

Ранее День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ отметили в Подмосковье.