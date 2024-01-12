Концерт Лолиты в Омске отменили по просьбе казаков

В Омске отменен концерт Лолиты Милявской, запланированный на 27 марта. Об этом РИА Новости сообщили в Минкульте региона.

Там пояснили, что существовала лишь устная договоренность о предоставлении в качестве концертной площадки зала областной филармонии. Договор о проведении концерта оформлен не был.

Ранее в соцсетях появилась информация, что с просьбой отменить выступление Лолиты обратились представители омского казачества. В Минкульте отказались комментировать эти сообщения.

Отмены концертов Лолиты происходят после ее участия в «голой вечеринке» у Анастасии Ивлеевой. Певица принесла извинения за присутствие на скандальном мероприятии и стоически переносит отлучение от сцены, занимаясь, как она утверждает, домашними делами.