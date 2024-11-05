Концерт «Мы с тобой Россия — одна семья» состоялся в Павловском Посаде

В Павловском Посаде в Доме культуры «Филимоновский» состоялся праздничный концерт, на котором чествовали День народного единства.

Мероприятие прошло 4 ноября при участии хора «Русская песня» ансамбля «Отрада» и клуба активного долголетия «Танцевалочка». Все выступающие подобрали для своих номеров красивые патриотические песни, в которых воспевается любовь к Отчизне, к необъятной душе русского народа и бескрайним полям Родины. Мелодичные и трогательные номера сменялись мажорными выступлениями, что придавало концерту особенный такт.

«Вы подарили нам настоящий праздник, наполненный красивыми песнями о нашей Родине, о нашем родном крае», — сказала одна из зрителей концерта.

Администрация Павлово-Посадского городского округа благодарит артистов и руководителей коллективов за блистательные номера, сквозь которые прослеживается любовь к Родине. Слова признательности также адресованы благодарному зрителю. Дому культуры «Филимоновский» в нынешнем году исполняется 95 лет. Все эти годы им руководили и продолжают руководить люди, преданные своей стране и работе.